В музее-заповеднике «Красная Горка» открыта выставка «Мастер акварели»

Экспозиция кузбасского художника, участника Великой Отечественной войны Виталия Алексеева представлена для посетителей ежедневно с 10:00 до 17:00.
На выставке «Мастер акварели» представлены произведения с 1980 по 1990 годы, рассказывающие о сибирских просторах. Также продемонстрирована урбанистическая живопись.
Мастер акварели Виталий Алексеев – выпускник Ярославского художественного училища. В военные годы он был художником учебного танкового полка, занимался оформлением карт и схем.
В 1952 году вместе с семьей переехал в Кемерово, с 1953 года стал участвовать в выставках. Вошел в состав товарищества художников Кемеровской области. Виталий Александрович – один из первых кузбасских дизайнеров. Он автор оформления Московского театра драмы и комедии, природного музея А.Н. Островского «Щелыково» в Костромской области, экспозиции Кемеровского областного краеведческого музея, посвященной Великой Отечественной войне.
В музее-заповеднике хранятся более 80 работ художника.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В ближайшие дни в Кемеровской области произойдет значительное повышение температуры, а также...
|
По информации отдела пропаганды БДД областной Госавтоинспекции, 8 февраля на территории региона...
|
Организация была ликвидирована 31 декабря 2005 года. Юрлицо было присоединено к ПАО «Южный Кузбасс...
|
В Кузбассе суд вынес обвинительный приговор 39-летнему мужчине, который убил двух своих детей,...