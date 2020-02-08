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В музее-заповеднике «Красная Горка» открыта выставка «Мастер акварели»

Экспозиция кузбасского художника, участника Великой Отечественной войны Виталия Алексеева представлена для посетителей ежедневно с 10:00 до 17:00.

На выставке «Мастер акварели» представлены произведения с 1980 по 1990 годы, рассказывающие о сибирских просторах. Также продемонстрирована урбанистическая живопись.

Мастер акварели Виталий Алексеев – выпускник Ярославского художественного училища. В военные годы он был художником учебного танкового полка, занимался оформлением карт и схем.

В 1952 году вместе с семьей переехал в Кемерово, с 1953 года стал участвовать в выставках. Вошел в состав товарищества художников Кемеровской области. Виталий Александрович – один из первых кузбасских дизайнеров. Он автор оформления Московского театра драмы и комедии, природного музея А.Н. Островского «Щелыково» в Костромской области, экспозиции Кемеровского областного краеведческого музея, посвященной Великой Отечественной войне.

В музее-заповеднике хранятся более 80 работ художника.

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kuzbassnews.ru
08/02/2020
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