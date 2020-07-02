В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» открывается выставка «Весна Победы»

3 июля 2020 года, в 11.00, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» в режиме он-лайн открывает выставку «Весна Победы». Открытие пройдет с он-лайн трансляцией на площадке музея ВКонтакте и Instagram.
Выставка Народного коллектива «Городской клуб художников» организована совместно с Культурно-выставочным центром «Вернисаж» и посвящена 75-летию Великой Победе.
В экспозицию вошли 30 работ художников Прокопьевска и Прокопьевского района, которые раскрывают своё представление о героическом, судьбоносном для всего мира времени.
Посетители выставки познакомятся с произведениями живописи, графики, декоративно-прикладного искусства как старейших членов клуба – Виктора Самошкина, председателя клуба, Лидии Савиной, Галины Олейник, Тамары Литвиновой, Светланы Соколовой, Сергея Пахомова, так и совсем молодых творцов Екатерины Жарких, Аллы Кивачук.
XXIX выставка «Городского клуба художников», организованная в «Кузнецкой крепости» в Год Памяти и Славы, является данью глубокого уважения и благодарности участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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