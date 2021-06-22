В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» презентация экскурсионного маршрута «Шагаем по крепости»
24 июня в 18.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» презентация нового экскурсионного маршрута «Шагаем по крепости».
Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» располагается на горе Вознесенской – части Становой гривы, возвышающейся над Кузнецким районом города Новокузнецка, и занимает площадь около 21 га. Не все знают, что кроме центрально объекта – «Кузнецкой крепости» – на его территории находятся несколько археологических памятников разных типов, множество исторических и природных памятников, включая настоящий водопад в узком каньоне рядом с местом Верхотомского редута Кузнецкой крепости.
В ходе расширенной экскурсии по территории музея-заповедника посетители узнают о восстановленных и несохранившихся зданиях Кузнецкой крепости, об археологических и природных памятниках на его территории.
Маршрут стартует от Барнаульских ворот Кузнецкой крепости и заканчивается спуском к ручью Водопадному.
Приглашаем любителей истории и пеших прогулок совершить вечернее путешествие. Сбор у Барнаульских ворот (главного входа в Кузнецкую крепость) в 18.00. Предположительная длительность экскурсии – 40 минут. Организаторы мероприятия рекомендуют одеться по погоде и иметь удобную обувь.
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