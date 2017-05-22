Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В МВД планируют увеличить штраф за отказ пройти проверку на опьянение

Министерство внутренних дел России намерено ужесточить наказание для водителей за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Соответствующие поправки  в Кодекс России об административных правонарушениях размещены на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно им,  МВД планирует повысить штраф от 30 тыс. до 35 тыс. рублей, а также увеличить срок лишения прав до трёх лет вместо двух. Ожидается, что новшества повысят профилактическую составляющую установленных мер административной ответственности, обеспечить неотвратимость наказания в отношении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также минимизировать случаи их отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
22/05/2017
Общество
Топ
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Москве начинаются отключения горячей воды
Москвичи могут ознакомиться с обновленным графиком профилактических отключений горячей воды....
В Кузбассе девочка выжила после прыжка с зонтом из окна
Потерпевшая, которая живет с дедушкой и бабушкой, в тот день была под присмотром деда. Когда он...
Драмтеатр запускает большой проект для детей
Новокузнецкий драмтеатр запускает большой творческий проект «Летняя театральная школа» для детей....
В Кузбассе руководителей водоканала судят за фенол в питьевой воде
Выяснилось, что предельно допустимая концентрация марганца и фенола в подаваемой населению питьевой...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus