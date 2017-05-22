В МВД планируют увеличить штраф за отказ пройти проверку на опьянение

Министерство внутренних дел России намерено ужесточить наказание для водителей за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Соответствующие поправки в Кодекс России об административных правонарушениях размещены на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно им, МВД планирует повысить штраф от 30 тыс. до 35 тыс. рублей, а также увеличить срок лишения прав до трёх лет вместо двух. Ожидается, что новшества повысят профилактическую составляющую установленных мер административной ответственности, обеспечить неотвратимость наказания в отношении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также минимизировать случаи их отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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