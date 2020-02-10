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В Мысках и Шерегеше снег с крыши упал на людей

8 февраля в Мысках и Шерегеше снегом, сошедшим с крыш, были травмированы люди.

Около 15 часов 20 минут  в мысковскую больницу с различными   травмами были госпитализированы 68-летняя женщина и 15-летний подросток.

По версии следствия, с крыши 3-этажного здания произошел сход снежной массы, в результате были травмированы женщина с  подростком. Очевидцы вызвали «скорую помощь», потерпевших госпитализировали.

В Шерегеше рабочие убирали снег с кровли кафе, огородив центральную часть перед зданием сигнальной лентой. Однако снег сошел правее, попав на торговую палатку, где находились люди. В результате  с травмами различной степени тяжести  за помощью обратились 42 - и  28-летняя  женщины.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
10/02/2020
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