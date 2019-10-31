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В Мысках к 75-летию Великой Победы начнет работу передвижной Музей Победы

Передвижной Музей Победы начнет курсировать в мае 2020 года. В автобусе, оформленном в стилистике военных лет, разместятся экспонаты времен Великой Отечественной войны. Предметы предоставит Мысковский историко-этнографический музей.

Планируется, что музей на колесах проедет отдаленным поселкам, совершит остановки возле образовательных учреждений.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
31/10/2019
Культура
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