В Мысках к 75-летию Великой Победы начнет работу передвижной Музей Победы

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Передвижной Музей Победы начнет курсировать в мае 2020 года. В автобусе, оформленном в стилистике военных лет, разместятся экспонаты времен Великой Отечественной войны. Предметы предоставит Мысковский историко-этнографический музей.
Планируется, что музей на колесах проедет отдаленным поселкам, совершит остановки возле образовательных учреждений.
Фото: пресс-служба АКО
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