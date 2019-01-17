В Мысках мошенники инсценировали ДТП ради страховки

Четверо новокузнечан в январе 2018 года инсценировали ДТП с участием ВАЗ-2109 и «Лексус».

По их словам, водитель «девятки» отвлекся на телефон и врезался в «Лексус». Однако сотрудники ГИБДД обратили внимание, что характер повреждений, имевшихся на автомобилях, не совпадал со схемой ДТП.

Оказалось, что что четверо новокузнечан специально прибыли в Мыски для инсценировки ДТП с целью получения страхового возмещения на сумму около 30 000 рублей по полису ОСАГО. Имевшиеся на автомобилях повреждения были получены в других автоавариях.

Мысковский городской суд признал обвиняемых виновными и приговорил их к исправительным работам на срок от 1 года до 1 года 10 месяцев с удержанием 5% заработка. Кроме того, 2 года каждый из них будет находиться на испытательном сроке.