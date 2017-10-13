В Мысках начали готовиться к Новому году

В Мысках в трех районах города откроют снежные городки. Там же появятся новогодние ели, фигуры Деда Мороза и Снегурочки.
Кроме этого, по эскизному плану, в городе увеличится количество светодиодных фигур. К примеру, в центре города вновь появится полюбившаяся многим мысковчанам «карета Золушки». Только теперь в неё, как и положено, будет впряжен светодиодный конь. Украсит площадь переливающийся огнями символ года – фигура дружелюбного пса, появятся инсталляции в виде снеговиков.
Также здесь планируется разместить постаменты изо льда, которые будут увенчаны светодиодными фигурами в виде больших елочных шаров. Такие же шары украсят п. Ключевой, плюс там появятся светящиеся коробки «подарков». В микрорайоне ГРЭС тоже установят фигуру снеговика, под елочкой - «подарки» с подсветкой, а окружающую территорию украсят светящиеся деревья.
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