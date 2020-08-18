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В Мысках росгвардейцы поблагодарили местного жителя за добровольную выдачу найденного оружия

    В городе Мыски 59-летний местный житель выдал инспекторам лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии охотничье ружье. Мужчина пояснил, что направлялся домой, когда среди гаражей обнаружил и забрал с собой брошенное оружие. Дочь горожанина рассказала ему о проводимой профилактической операции, о которой она узнала из СМИ. Гражданин решил выдать находку стражам правопорядка.

    Росгвардейцы поблагодарили кузбассовца за гражданский поступок. По предварительной информации, выданное оружие является охотничьим ружьём ИЖ-58 12-го калибра. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой местному жителю может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

    Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Общество
Мыски
kuzbassnews.ru
18/08/2020
Общество
Мыски
Новости Кузбасса

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