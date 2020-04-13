В Мысках стартовал онлайн-фестиваль детского творчества коренных малочисленных народов «Элим»

К участию приглашаются шорские и телеутские детские и юношеские коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 7 до 16 лет из Белова, Новокузнецка, Мысков, Междуреченска, Таштагола, Осинников, Калтана, Новокузнецкого, Беловского и Гурьевского районов.



Фестиваль проводится по номинациям: «Вокал-солисты» (старшая и младшая возрастная группа), «Вокальные ансамбли», «Хореография» (малая форма – соло, дуэт, трио), «Солисты – исполнители на национальных музыкальных инструментах», «Инструментальные ансамбли». Дополнительные номинации: «Мы о войне стихами говорим» –художественное чтение; «Победа глазами потомков…» – изобразительное искусство; «Мы – наследники Великой Победы» – научно-популярное эссе.



Заявки и видеоматериалы от участников принимаются с 13 апреля по 3 мая 2020 года. После премодерации конкурсные работы будут размещены на официальном сайте управления культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа. С 4 мая они будут доступны к просмотру.



Лучшие работы выберут 15 мая 2020 года в режиме онлайн. Ознакомиться с результатами можно будет на официальных сайтах Министерства культуры и национальной политики Кузбасса и управления культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа с 20 мая.



Онлайн-фестиваль завершится гала-концертом и награждением победителей в Городском центре культуры в Мысках. Дата будет объявлена вместе с итогами конкурса.

Подробнее об участии в фестивале можно узнать на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.