В Мысках утонули мать с ребенком

29 июня около 17 часов 10 минут поступило сообщение, что в реке Томь в городе Мыски утонули 39-летняя женщина и ее 9-летний сын. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что потерпевшая с сыном и 12-летней дочерью, отдыхая на берегу реки, решила перейти на противоположный берег. Женщина взяла детей за руки и пошла по мелководью, но сильным течением их стало сносить на глубину, тогда она отпустила руки ребятишек и крикнула им, чтобы они плыли. Девочка плавать не умела, она смогла зацепиться за камни и позвать на помощь, ее спасли рыбаки. Женщину и мальчика на поверхности воды уже видно не было. Очевидцы вызвали сотрудников МЧС. Только через сутки тело женщины было обнаружено вниз по течению реки в Новокузнецком районе, поиски мальчика продолжаются. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшей. Фото из открытых источников