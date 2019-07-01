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В Мысках утонули мать с ребенком

29 июня около 17 часов 10 минут поступило сообщение, что в реке Томь в городе Мыски  утонули 39-летняя женщина и ее 9-летний сын. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка.  Предварительно установлено, что потерпевшая с сыном и 12-летней дочерью,  отдыхая на берегу реки, решила перейти на противоположный берег. Женщина взяла детей за руки и пошла по мелководью, но сильным течением их стало сносить на глубину, тогда она отпустила руки ребятишек и крикнула им, чтобы они плыли. Девочка плавать не умела, она смогла зацепиться за камни и позвать на помощь, ее спасли рыбаки.  Женщину и мальчика на поверхности воды уже видно не было.  Очевидцы вызвали сотрудников МЧС. Только через сутки тело  женщины было обнаружено вниз по течению реки в Новокузнецком районе, поиски мальчика продолжаются. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшей.   Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
01/07/2019
Происшествия
Топ
Мыски
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