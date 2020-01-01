В новогоднюю ночь в Тяжине прошла развлекательная программа

Для перевозки детских групп на каникулах назначены 4 поезда В составы поездов дальнего следования на период праздничных дней дополнительно включены 305 вагонов...

Шахтеры вернулись к работе после выплаты долгов по зарплате в Кузбассе В ноябре из-за долгов по зарплате работу приостанавливали более 50 горняков шахтоучастка "...

Кузбассовцам порекомендовали не оставлять в автомобилях ценные вещи Стражи порядка напоминают кузбассовцам о том, что не стоит оставлять в салоне автомобиля ценные...