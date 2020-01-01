В новогоднюю ночь в Тяжине прошла развлекательная программа

На центральной площади с наступившим 2020 годом тяжинцев поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Жители районного центра водили хоровод вокруг новогодней елки, танцевали, участвовали в различных конкурсах, исполняли частушки и читали стихи.
Работники Парка культуры и отдыха поселка Тяжинский подготовили для земляков концертно-танцевальную программу «Новогодний карнавал».
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