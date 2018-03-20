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В Новокузнецк приедет министр природных ресурсов и экологии

В Новокузнецк с проверкой приедет министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Вместе с комиссией из московских и кузбасских специалистов, он посетит промышленные предприятия города.

Визит политика связан с посланием Владимира Путина, в котором президент обратил внимание на Новокузнецк, как один из городов страны с плохой экологией.

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kuzbassnews.ru
20/03/2018
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Новости Кузбасса

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