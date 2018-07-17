В Новокузнецке 12 предприятий сливали в реки сточные воды

Во время плановых и внеплановых проверок Новокузнецкая природоохранная прокуратура проверила 12 предприятий, сбрасывающих сточные (недостаточно очищенные) воды в водоемы.

По итогам проверок прокурор возбудил 9 дел об административных правонарушениях, назначены штрафы в размере 595 тыс.руб.

Кроме того, прокурор внес 10 представлений об устранении нарушений закона, в том числе одно – руководителю Управления Росприроднадзора по Кемеровской области. По результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 8 должностных лиц.

Принимая во внимание непринятие водопользователями мер по устранению выявленных нарушений закона, прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями и потребовал обязать пользователей очистных сооружений совершить действия, направленные на строительство, реконструкцию (модернизацию, перевооружение) очистных сооружений.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Кемеровской области, в настоящее время ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» – филиал «Калтанский угольный разрез» и АО «Угольная компания Южная» обязаны обеспечить достижение нормативов качества сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты путем строительства/реконструкции (модернизации) очистных сооружений.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора к АО «ПО Водоканал» Прокопьевска о понуждении модернизировать систему водоочистки в целях достижения нормативов допустимого сброса.

Учитывая, что основной причиной загрязнения водных объектов остаётся сброс в водоемы без очистки или недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, малоэффективные очистные сооружения, природоохранной прокуратурой работа на данном направлении будет продолжена.