Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке 12 предприятий сливали в реки сточные воды

Во время плановых и внеплановых проверок  Новокузнецкая природоохранная прокуратура проверила 12 предприятий, сбрасывающих сточные (недостаточно очищенные) воды в водоемы.

По итогам проверок прокурор возбудил 9 дел об административных правонарушениях, назначены штрафы в размере 595 тыс.руб.

Кроме того, прокурор внес 10 представлений об устранении нарушений закона, в том числе одно – руководителю Управления Росприроднадзора по Кемеровской области. По результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 8 должностных лиц. 

Принимая во внимание непринятие водопользователями мер по устранению выявленных нарушений закона, прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями и потребовал обязать пользователей очистных сооружений совершить действия, направленные на строительство, реконструкцию (модернизацию, перевооружение) очистных сооружений. 

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Кемеровской области, в настоящее время ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» – филиал «Калтанский угольный разрез» и АО «Угольная компания Южная»  обязаны обеспечить достижение нормативов качества сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты путем строительства/реконструкции (модернизации) очистных сооружений.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора к АО «ПО Водоканал» Прокопьевска о понуждении модернизировать систему водоочистки в целях достижения нормативов допустимого сброса.

Учитывая, что основной причиной загрязнения водных объектов остаётся сброс в водоемы без очистки или недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, малоэффективные очистные сооружения, природоохранной прокуратурой работа на данном направлении будет продолжена.

Экология
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/07/2018
Экология
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus