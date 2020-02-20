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В Новокузнецке бдительный горожанин помог бойцам Росгвардии задержать рецидивиста, находящегося в федеральном розыске

    Утром в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию о неизвестном молодом человеке, который продолжительное время рассматривал припаркованные во дворе автомобили. О подозрительном гражданине сообщил житель ближайшего многоквартирного дома.

    Для проверки информации стражи правопорядка прибыли на указанный адрес. Во дворе бойцы заметили подходящего под описание молодого человека, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться бегством. В результате преследования он был задержан. Им оказался ранее судимый за кражи 20-летний местный житель. В ходе проверки его личности росгвардейцы установили, что молодой человек находится в федеральном розыске за совершение имущественного преступления на территории Кузбасса.

    Для дальнейшего разбирательства задержанного бойцы передали правоохранителям.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/02/2020
Происшествия
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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