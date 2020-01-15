В Новокузнецке бойцы Росгвардии вернули юной горожанке похищенный телефон

Днем в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в торговый центр по улице Тореза.

Посетительница охраняемого коммерческого объекта рассказала, что у ее 8-летней дочери неизвестный похитил сотовый телефон. Девочка отвлеклась на автомат с конфетами, оставив смартфон без присмотра. Злоумышленник воспользовался моментом, похитив имущество юной новокузнечанки.

Бойцы просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 54‑летний местный житель. Бойцы отправились на адрес проживания похитителя, предупредив охрану объекта воспользоваться тревожной кнопкой при появлении злоумышленника.

Спустя час подозреваемый вернулся в торговый центр. Работники организации вызвали росгвардейцев, которые задержали рецидивиста. Похищенный телефон был изъят и возращен юной владелице.

Для дальнейшего разбирательства бойцы передали задержанного правоохранителям.