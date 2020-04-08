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В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали неудавшегося колбасного вора, который находился в федеральном розыске

    В дневное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в сетевой магазин по улице Ленина. Сотрудница торгового объекта рассказала стражам правопорядка, что несколько минут назад посетитель пытался вынести шесть палок колбасы, спрятав товар под одежду. Женщина заметила злоумышленника по камерам видеонаблюдения и остановила его на выходе. Поначалу мужчина отрицал вину и даже затеял с персоналом торгового объекта словесную перепалку. После того, как работница магазина нажала тревожную кнопку, злоумышленник выложил товар, а затем скрылся.

    Установив приметы подозреваемого, стражи правопорядка приступили к его поиску. Недалеко от места происшествия бойцы обнаружили и задержали ранее судимого 33-летнего жителя Белова. В ходе проверки его личности росгвардейцы установили, что задержанный находится в федеральном розыске по подозрению в совершении двух преступлений на территории Ленинградской области.  Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали рецидивиста правоохранителям.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
08/04/2020
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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