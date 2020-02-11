В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали разыскиваемого ревнивца

В ночное время в Новокузнецке внимание экипажа Росгвардии вневедомственной охраны привлекли четверо граждан. Подвыпившая компания громко шумела во дворе многоквартирного дома, мешая местным жителям отдыхать.

Стражи правопорядка сделали шумной компании замечание. На что один из них в грубой форме ответил отказом. Стражи правопорядка задержали граждан для проверки их личности. Выяснилось, что одним из недовольных дебоширов оказался ранее судимый за кражу 30-летний местный житель, который находился в оперативном розыске.

По предварительной информации, у задержанного случился конфликт с новым сожителем бывшей возлюбленной. В результате злоумышленник избил оппонента, после чего скрылся. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

Для дальнейшего разбирательства бойцы передали разыскиваемого ревнивца правоохранителям.