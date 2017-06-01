В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали трех подозреваемых, находящихся в розыске

Стражи порядка остановили неизвестного. В ходе проверки личности бойцы установили, что 33-летний местный житель с июля прошлого года находится в розыске по подозрению в совершении кражи.

В это время на улице Белана экипаж Росгвардии за попытку хищения из продуктового магазина задержал 20-летнего уроженца Калужской области. Молодой человек находился в оперативном розыске за совершение аналогичной кражи в мае текущего года.

Час спустя на улице Кирова внимание экипажа Росгвардии привлек подозрительный мужчина. Неизвестный при виде патрульного автомобиля попытался скрыться во дворе жилого дома. В ходе преследования стражи порядка остановили беглеца. Им оказался 31-летний житель Новокузнецка, который находился в розыске по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Для передачи инициаторам розыска всех задержанных граждан бойцы Росгвардии доставили в отдел полиции.