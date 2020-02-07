В Новокузнецке бойцы Росгвардии защитили работника городской мастерской от неадекватного посетителя
В дневное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от очевидцев, что в подземном переходе неизвестный в неадекватном состоянии пытается выбить дверь мастерской по ремонту сотовых телефонов.
Прибывшие спустя несколько минут стражи правопорядка обезвредили дебошира с признаками алкогольного опьянения. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. По предварительный информации, задержанного возмутил отказ мастера принять для ремонта его сотовый телефон. В ходе словесной перепалки дебошир разбил ногой входную дверь со стеклопакетом, нанеся при этом удар работнику мастерской.
Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного правоохранителям. Владельцу мастерской бойцы рекомендовали оборудовать точку кнопкой экстренного вызова экипажа Росгвардии для предотвращения подобных происшествий в будущем.
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