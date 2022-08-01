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В Новокузнецке будут судить организатора азартных игр

Прокурор Кузнецкого района Новокузнецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием оборудования вне игорной зоны).

По версии следствия, с марта 2022 года по апрель 2022 года обвиняемая приобрела 12 комплектов игрового оборудования, которые установила в арендованном ею нежилом помещении в г. Новокузнецке. Согласно определенным правилам проведения азартных игр посетители (игроки), имеющие доступ в указанное помещение, с целью участия в азартных играх устно заключали с ней основанное на риске соглашение о выигрыше, передавая за это деньги. После этого женщина предоставляла игрокам в пользование автоматы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью.

Уголовное дело направлено в Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка для рассмотрения по существу. За совершенное преступление женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
01/08/2022
Происшествия
Новокузнецк

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