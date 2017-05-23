В Новокузнецке будут судить отца, по чьей вине ребенок погиб в кипятке

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своему маленькому сыну.
По версии следствия, 15 марта 2017 года мужчина остался присматривать за младшим сыном, возрастом 1 год и 8 месяцев. Его супруга отлучилась в школу, чтобы забрать старшего ребенка и в это время мужчина заснул, а малыш залез в ванну и открыл кран с кипятком.
Когда женщина вернулась домой, сразу увидела, что из ванной идет пар. Войдя в помещение, она обнаружила младшего сына в горячей воде. Ребенок не подавал признаков жизни.
Прибывшие врачи «скорой помощи» констатировали смерть малыша.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
23/05/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
За месяц долги предприятий перед работниками выросли на 5,7%. Главная причина задолженности по...
|
Общаться с полицейскими мужчина не захотел, он укусил одного из них за руку.
|
В Кемерово в течение 10 дней рецидивист успел трижды ограбить одну и ту же квартиру. Хозяйка...
|
В Кузбассе в городе Новокузнецке двухгодовалый ребенок заживо сварился в кипятке. Уголовное дело...