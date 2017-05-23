В Новокузнецке будут судить отца, по чьей вине ребенок погиб в кипятке

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своему маленькому сыну.

По версии следствия, 15 марта 2017 года мужчина остался присматривать за младшим сыном, возрастом 1 год и 8 месяцев. Его супруга отлучилась в школу, чтобы забрать старшего ребенка и в это время мужчина заснул, а малыш залез в ванну и открыл кран с кипятком.

Когда женщина вернулась домой, сразу увидела, что из ванной идет пар. Войдя в помещение, она обнаружила младшего сына в горячей воде. Ребенок не подавал признаков жизни.

Прибывшие врачи «скорой помощи» констатировали смерть малыша.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.