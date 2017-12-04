В Новокузнецке будут судить женщин-мошенниц

Loading...
По версии следствия с ноября 2016 по август 2017 года в Новокузнецке и Киселевске две молодые женщины совершали преступления.
Дамочки высматривали своих жертв в отделении почты, банках, и магазинах. Убедившись, что у людей, на которых они обратили внимание, есть деньги, разрезали сумки, пакеты и вытаскивали деньги. Иногда они пользовались невнимательностью людей, оставивших сумки открытыми, положившими кошельки в задние карманы одежды. В основном, жертвами становились пожилые люди.
Всего жительницам Прокопьевска предъявлено обвинение в совершении 19 краж.
04/12/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Полицейские в Мариинске спасли из горящей квартиры мужчину. Горожанин потерял сознание, поэтому сам...
|
В Кемерове автоледи на иномарке устроила аварию с несколькими пострадавшими. О случившемся ДТП...
|
В минувшую субботу, 2 декабря, в Кемерове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором...
|
Автомобиль Renault Logan «потерял» колесо. Об аварии рассказали в соцсетях кемеровчане.