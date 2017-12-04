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В Новокузнецке будут судить женщин-мошенниц

По версии следствия с ноября 2016 по август 2017 года в Новокузнецке и Киселевске две молодые женщины совершали преступления.

Дамочки высматривали своих жертв в отделении почты, банках, и магазинах. Убедившись, что у людей, на которых они обратили внимание, есть деньги, разрезали сумки, пакеты и вытаскивали деньги. Иногда они пользовались невнимательностью людей, оставивших сумки открытыми, положившими кошельки в задние карманы одежды. В основном, жертвами становились пожилые люди.

Всего жительницам Прокопьевска предъявлено обвинение в совершении 19 краж.

Происшествия
Киселевск
Новокузнецк
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
04/12/2017
Происшествия
Киселевск
Новокузнецк
Прокопьевск
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