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В Новокузнецке дознаватель полиции фальсифицировала доказательства по уголовному делу

Суд признал виновной  31-летнюю новокузнечанку - бывшего дознавателя одного из отделов полиции города в фальсификации доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание.

В мае 2015 года женщина, будучи дознавателем одного из отделов полиции, расследовала уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью местному жителю. Чтобы  уменьшить объем своей работы, женщина сфальсифицировала ряд протоколов якобы проведенных ею следственных действий. После чего приобщила их к материалам уголовного дела и прекратила предварительное следствие в связи с примирением сторон. Примечательно, что решение по делу не противоречило желанию участвующих сторон. Преступная деятельность дознавателя выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы. Дознаватель была уволена из органов внутренних дел.

 Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/08/2017
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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