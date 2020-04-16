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В Новокузнецке дважды в день будут звучать сирены

По распоряжению главы Новокузнецка Сергея Кузнецова, ежедневно в 10 и в 16 часов в городе будут звучать сирены.

Это связано с режимом “Повышенная готовность”, введёный из-за распространения коронавирусной инфекции. Предполагается, что звук сирен будет напоминать горожанам о важности соблюдения режима самоизоляции.

Жителям Новокузнецка рекомендуется сохранять спокойствие и не выходить из дома без необходимости.

Фото: ЕДДС Новокузнецка

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kuzbassnews.ru
16/04/2020
Общество
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Новокузнецк
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