В Новокузнецке дважды в день будут звучать сирены

По распоряжению главы Новокузнецка Сергея Кузнецова, ежедневно в 10 и в 16 часов в городе будут звучать сирены.
Это связано с режимом “Повышенная готовность”, введёный из-за распространения коронавирусной инфекции. Предполагается, что звук сирен будет напоминать горожанам о важности соблюдения режима самоизоляции.
Жителям Новокузнецка рекомендуется сохранять спокойствие и не выходить из дома без необходимости.
Фото: ЕДДС Новокузнецка
16/04/2020
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