В Новокузнецке экипаж Росгвардии за сутки задержал двух разыскиваемых рецидивистов

Утром в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе прапорщиков Станислава Шавилова и Игоря Гуляева прибыл на сигнал «тревога» в охраняемый магазин. В торговой точке бойцы задержали 32-летнюю местную жительницу, которая пыталась похитить несколько упаковок сыра. Действия злоумышленницы зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В ходе проверки личности росгвардейцы установили, что женщина находится в оперативном розыске за уклонение от общественных работ, назначенных ей в качестве наказания за уже ранее совершенную кражу. Задержанную бойцы передали правоохранителям.
Спустя несколько часов экипаж Шавилова и Гуляева получил очередной сигнал «тревога» с охраняемого продовольственного магазина. На месте происшествия росгвардейцы задержали ранее судимого за грабеж 32-летнего кузбассовца. По предварительной информации, злоумышленник похитил из магазина семь банок с дезодорантом и спустя время вернулся за новой партией. Благодаря камерам видеонаблюдения, работники торговой точки вовремя заметили воришку и нажали тревожную кнопку. Бойцы установили, что задержанный находится в оперативном розыске за совершение имущественного преступления.
Для дальнейшего разбирательства разыскиваемого рецидивиста бойцы передали правоохранителям.
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