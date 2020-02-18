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В Новокузнецке экипаж Росгвардии за сутки задержал двух разыскиваемых рецидивистов

    Утром в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе прапорщиков Станислава Шавилова и Игоря Гуляева прибыл на сигнал «тревога» в охраняемый магазин. В торговой точке бойцы задержали 32-летнюю местную жительницу, которая пыталась похитить несколько упаковок сыра. Действия злоумышленницы зафиксировали камеры видеонаблюдения.

    В ходе проверки личности росгвардейцы установили, что женщина находится в оперативном розыске за уклонение от общественных работ, назначенных ей в качестве наказания за уже ранее совершенную кражу. Задержанную бойцы передали правоохранителям.

    Спустя несколько часов экипаж Шавилова и Гуляева получил очередной сигнал «тревога» с охраняемого продовольственного магазина. На месте происшествия росгвардейцы задержали ранее судимого за грабеж 32-летнего кузбассовца. По предварительной информации, злоумышленник похитил из магазина семь банок с дезодорантом и спустя время вернулся за новой партией. Благодаря камерам видеонаблюдения, работники торговой точки вовремя заметили воришку и нажали тревожную кнопку. Бойцы установили, что задержанный находится в оперативном розыске за совершение имущественного преступления.

    Для дальнейшего разбирательства разыскиваемого рецидивиста бойцы передали правоохранителям.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/02/2020
Происшествия
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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