В Новокузнецке и Новокузнецком районе зарегистрировано уже более 20 случаев пала травы

Весенний травяной пал – это настоящее стихийное бедствие, которое возникает по вине человека. В городе Новокузнецке и Новокузнецком районе зарегистрировано уже более 20 случаев горения сухой травы.

В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы, но на самом деле это очень опасно. Снижения пожарной опасности за счет «контролируемого» выжигания сухой травы, как правило, не происходит, поскольку удержать травяной пал под контролем удается очень редко. Палы распространяются на очень большие расстояния. Еще одной причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, детская шалость с огнем. Выходя во двор и сжигая сухие листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение.

Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных массивов, дачных обществ, на территории населенных пунктов. В условиях теплой и ветреной погоды пожары принимают большие размеры, для их тушения требуются усилия десятков людей, влекущие большие материальные затраты.

Самый эффективный и единственный способ борьбы с травяными палами - это их предотвращение. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы обращается к гражданам с просьбой строгого соблюдения правил пожарной безопасности в весенне-летний период и напоминает о том, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

Статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации: в условиях особого противопожарного режима административный штраф для граждан составляет от 2000 до 4000 тысяч рублей, для должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; для юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112.