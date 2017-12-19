В Новокузнецке из-за коммунальной аварии был залит Запсибовский мост

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19 декабря в 8.34 утра в Новокузнецке в нижней части Томского проезда, на чугунном водоводе диаметром 600 мм, произошла авария.
Холодная вода излилсь на проезжую часть Запсибовского моста, вызвав этим существенное затруднение дорожного движения.
Специалисты "Водоканала" в 9.45 локализовали порыв.
На месте аварии работает дорожная техника.
В домах новокузнечан перебоев с водоснабжением нет, однако в течение дня возможны пониженные параметры подачи холодной воды (на 20%) для жителей верхних этажей многоквартирных домов Заводского района. Все восстановительные работы планируется завершить до 23.00.
19/12/2017
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