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В Новокузнецке лошадь сбила ребенка

Прокуратура Орджоникидзевского района г. Новокузнецка контролирует установление обстоятельств, при которых была травмирована 7-летняя девочка.

В пятницу, 2 мая, в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка пробегающая по дворовой территории многоквартирного жилого дома лошадь сбила 7-летнюю девочку, в результате чего ребенок получил ушибы.

В настоящее время сотрудниками полиции установлены владельцы животного. Привлечение их к ответственности, а также установление обстоятельств произошедшего находятся на контроле прокуратуры Орджоникидзевского района г. Новокузнецка.

 

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
04/05/2025
Происшествия
Новокузнецк

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