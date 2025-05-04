В Новокузнецке лошадь сбила ребенка

Прокуратура Орджоникидзевского района г. Новокузнецка контролирует установление обстоятельств, при которых была травмирована 7-летняя девочка.

В пятницу, 2 мая, в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка пробегающая по дворовой территории многоквартирного жилого дома лошадь сбила 7-летнюю девочку, в результате чего ребенок получил ушибы.

В настоящее время сотрудниками полиции установлены владельцы животного. Привлечение их к ответственности, а также установление обстоятельств произошедшего находятся на контроле прокуратуры Орджоникидзевского района г. Новокузнецка.

Фото: пресс-служба прокуратуры области