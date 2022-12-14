В Новокузнецке на базе клиентской службы Отделения ПФР в Кузбассе открылся Центр общения для людей старшего поколения

Кузбасс стал участником пилотного проекта по созданию Центров общения старшего поколения в региональных представительствах ПФР. В клиентской службе в Центральном районе г. Новокузнецка Отделения ПФР по Кемеровской области - Кузбассу состоялось торжественное открытие первого в области Центра общения для пожилых людей.

Собравшихся пенсионеров приветствовали руководители регионального Отделения ПФР, представители районной администрации, ветеранских организаций города.

– Пенсионный фонд был создан более 30 лет назад для обеспечения благополучия пенсионеров. Нам очень важно не потерять этой связи. Центр общения старшего поколения призван стать новой формой взаимодействия между Пенсионным фондом и людьми серебряного возраста, построенной на принципах доверия и открытости. Здесь, в центре, будет организован не только досуг для пожилых людей, но и созданы условия для их самореализации, – рассказал заместитель управляющего ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу Тарас Башкиров.

В ближайшие месяцы жителей города пригласят в Центр на новогодние посиделки, где расскажут о новом в пенсионном законодательстве, поздравят с Новым годом. В январе священник Новокузнецкой епархии расскажет посетителям центра об истории и традициях Рождества в России. Также в ближайшее время в Центре запланированы мастер-классы, литературная гостиная и тренинги по скандинавской ходьбе.

– Клиентская служба, в которой организован Центр общения старшего поколения, находится в развивающейся части Новокузнецка. Поэтому социальных учреждений для организации досуга населения здесь не хватает. Проект Пенсионного фонда мы горячо поддержали, наметили точки соприкосновения в реализации совместных мероприятий, – отметила начальник управления по социальному развитию территории Центрального района г. Новокузнецка Елена Чечеткина.

Председатель Совета ветеранов войны и труда Центрального района Новокузнецкого городского округа Тамара Кошкина обратила внимание на удобство помещения, предназначенного для работы Центра общения старшего поколения.

– Активным людям пенсионного возраста для реализации своих идей часто не удается найти место, где собраться и что-то обсудить, провести мероприятие. Сейчас мы знаем, что можем найти поддержку в Пенсионном фонде и здесь нам будут всегда рады, - добавила Тамара Петровна.

Ресурсы центра позволят проводить мероприятия по повышению пенсионной и финансовой грамотности, различные лекции и обучение. Для посетителей центра подготовлено помещение с компьютером, мини-библиотекой, настольными играми. Гости смогут читать книги и свежую прессу, разгадывать кроссворды, играть в шашки, шахматы, участвовать в занятиях, повышать компьютерную грамотность, изучать программы здорового образа жизни. Также в кабинете организован медицинский уголок, где можно измерить температуру, давление.

Жители города смогут узнавать о мероприятиях Центра общения старшего поколения через объявления, которые будут размещаться в клиентских службах Отделения ПФР в Новокузнецке, а также на официальных страницах Отделения в соцсетях (Одноклассники и ВКонтакте).