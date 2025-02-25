В торжественном открытии нового терминала приняли участие губернатор Кузбасса Илья Середюк, заместитель Министра транспорта РФ Владимир Потешкин, промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска, генеральный директор управляющей компании «Сибирские Аэропорты» Андрей Метцлер.

В формате ВКС к открытию подключился Министр энергетики России Сергей Цивилев.

«Это важный шаг в развитии Новокузнецка и всего Кузбасса. Уверен, что жители и гости Кузбасса по достоинству оценят гостеприимство региона, удобство и комфорт нового аэропорта», — отметил Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул, что идея строительства объекта принадлежит Сергею Цивилеву.

Почетным гостем торжественной церемонии стал Дважды Герой Советского Союза, Герой Кузбасса, летчик-космонавт Борис Волынов, имя которого носит аэропорт. Борис Валентинович пожелал землякам удачи и счастья. Илья Середюк рассказал, что в терминале будет создан музей, посвященный легендарному кузбассовцу.

Первым современный терминал принял рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы. Пассажиров встретили шорскими обрядами и памятными сувенирами.

Здание площадью 19,5 тысячи кв. метров в пять раз больше действующего. В новом терминале создана современная инфраструктура: усовершенствованная система предполетного досмотра, три телетрапа, шесть выходов на посадку, 13 стоек регистрации, шесть эскалаторов и 15 лифтов. 49% обслуживаемого аэропортом багажа в сезон — это горнолыжное оборудование, поэтому в терминале реализована единственная в России система автоматической загрузки негабаритного багажа. Это исключает необходимость ручной погрузки, очереди и потребность в специальных стойках регистрации, обеспечивает сохранность оборудования. Уникальные интерьеры отражают культуру и традиции региона. Ключевой идеей оформления стали «Сокровища Горной Шории».

Создана комфортная зона для мам с детьми, включающая кухню, санузлы с душевыми, игровую, пеленальные столы и кровати для детей разных возрастов. Территория адаптирована для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

На прилегающей территории организованы современные общественные пространства, закуплено более 50 единиц спецтехники, котельная модернизирована с использованием экологичных технологий.

Общий объем инвестиций УК «Сибирские Аэропорты» в новый терминал составляет более 10 млрд рублей.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса