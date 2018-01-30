Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке начали реставрировать Кузнецкую крепость

С 31 января до конца июня  2018 года в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» вводится ограничение на посещение части территории музея в связи с реставрацией Кузнецкого полубастиона.

Для посещения будут закрыты Кузнецкий полубастион, зона отдыха с парковыми диванами, памятник П.Н. Путилову.

Экспозиции и выставки в Солдатской казарме и Обер-офицерском доме будут работать в прежнем режиме. Томский полубастион будет открыт для посещения.

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
30/01/2018
Культура
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровчанин громко хлопнул дверью такси и получил в лоб от водителя
В машину сели 19-летний парень и его подруга, однако водитель посчитал, что они слишком громко...
В Кузбассе часть дороги перекрыли из-за подтопления родниковыми водами
В Кузбассе часть дороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» перекрыли из-за подтопления...
Выстрелившему в глаз мужчине из «Осы» кузбассовцу предъявят обвинение
В ближайшее время подозреваемому в преступлении предъявят обвинение.
В Кузбассе в 2020 году пройдет чемпионат мира по парашютному спорту
Президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш сообщил, что решение о выдвижении...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus