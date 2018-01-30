В Новокузнецке начали реставрировать Кузнецкую крепость

С 31 января до конца июня 2018 года в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» вводится ограничение на посещение части территории музея в связи с реставрацией Кузнецкого полубастиона.

Для посещения будут закрыты Кузнецкий полубастион, зона отдыха с парковыми диванами, памятник П.Н. Путилову.

Экспозиции и выставки в Солдатской казарме и Обер-офицерском доме будут работать в прежнем режиме. Томский полубастион будет открыт для посещения.