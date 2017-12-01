В Новокузнецке наркозакладчика задержали с поличным

Патрулируя Центральный район Новокузнецка, сотрудники ППС увидели, как в одном из дворов мужчина что-то прячет в сугробе.

В тайнике полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с курительной смесью. Стражи порядка изъяли наркотик и доставили подозреваемого в отдел полиции.

При личном досмотре у задержанного изъяли еще 5 клип-боксов с курительными «миксами» и 45 свертков с синтетической «солью», общей массой 55 граммов, что является крупным размером.

Теперь 24-летнему безработному грозит до 20 лет лишения свободы.