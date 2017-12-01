В Новокузнецке наркозакладчика задержали с поличным

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Патрулируя Центральный район Новокузнецка, сотрудники ППС увидели, как в одном из дворов мужчина что-то прячет в сугробе.
В тайнике полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с курительной смесью. Стражи порядка изъяли наркотик и доставили подозреваемого в отдел полиции.
При личном досмотре у задержанного изъяли еще 5 клип-боксов с курительными «миксами» и 45 свертков с синтетической «солью», общей массой 55 граммов, что является крупным размером.
Теперь 24-летнему безработному грозит до 20 лет лишения свободы.
01/12/2017
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