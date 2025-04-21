В Новокузнецке новоиспеченный автовладелец лишился транспортного средства в день его покупки

Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка постановил обвинительный приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Судом установлено, что обвиняемый в январе 2025 года приобрел автомобиль «Лада Приора». Отметив данную покупку распитием алкоголя, он решил прокатиться за рулем транспортного средства. По дороге на дачу мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД.

В июле 2023 года обвиняемый был подвергнут наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), однако должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал.

В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал полностью.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному 220 часов обязательных работ, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев.

Принадлежащий осужденному автомобиль марки «Лада Приора» конфискован в собственность государства.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области