В Новокузнецке новый начальник МВД

На должность УМВД России по Новокузнецку назначен полковник полиции Игорь Белецкий.
Ранее он занимал должность заместителя начальника – начальника полиции УМВД России по Новокузнецку.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровсокй области
29/10/2019
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