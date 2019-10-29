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В Новокузнецке новый начальник МВД

На должность УМВД России по Новокузнецку назначен полковник полиции Игорь Белецкий.

Ранее он занимал должность заместителя начальника – начальника полиции УМВД России по Новокузнецку.

 

 

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровсокй области

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kuzbassnews.ru
29/10/2019
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