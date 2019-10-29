В Новокузнецке новый начальник МВД

Активистов из Новокузнецка не выпускают на митинг в Киселевск Активистов, направлявшихся на митинг в Киселевск (Кемеровская область) из Новокузнецка и Мысков...

В Кемерове парень выпал из окна студенческого общежития Трагедия, о которой 28-го октября в соцсетях рассказали очевидцы, произошла в Ленинском районе....

Новокузнецкие регбисты победили в плей-офф чемпионата страны Встреча с пензенским "Локомотивом" прошла накануне. 27 октября "Металлург"...