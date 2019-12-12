В Новокузнецке объявлен режим черного неба

По данным Территориального отдела Роспотребнадзора до 18.00 13 декабря в Новокузнецке для предприятий города объявлен режим №1 неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).
Жителям города рекомендуется не находиться длительное время на открытом воздухе, при возможности выехать в загородную зону; отказаться от проветривания жилых помещений, офисов, помещений детских дошкольных учреждений, образования, здравоохранения.
Фото из открытых источников
12/12/2019
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