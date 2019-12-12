В Новокузнецке объявлен режим черного неба

Водителей в Забайкалье предупредили о снеге и наледи на трассах В Забайкалье метеорологи предсказывают ненастную погоду на проезжей части.

В Кузбассе хотят запретить продажу разливного пива в жилых домах В регионе планируется урегулировать продажу разливной алкогольной продукции. Как писал A42.RU,...

Перрон автовокзала перенесли в другое место в Белове На автовокзале Белова изменилась схема движения автобусов. На время возведения нового двухэтажного...