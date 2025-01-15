Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Новокузнецке очередная любительница нетрезвой езды по приговору суда лишилась авто

Куйбышевский районный суд Новокузнецка вынес обвинительный приговор в отношении 49-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В судебном заседании установлено, что в июле 2024 года обвиняемая, управляя автомобилем «KIA SLS SPORTAGE», двигалась по ул. Куйбышева в г. Новокузнецке, где была остановлена сотрудниками ГИБДД и при выявлении ими признаков опьянения отказалась пройти освидетельствование.

При этом ранее женщина была подвергнута административному наказанию по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), однако должных выводов для себя не сделала и вновь управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

 С учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимой суд назначил ей наказание в виде 160 часов обязательных работ, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев.

Принадлежащий осужденной автомобиль «KIA SLS SPORTAGE», который был оценен в 1 млн 500 тыс. рублей, конфискован в доход государства.

    

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/01/2025
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus