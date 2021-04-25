В Новокузнецке определили лучших газодымозащитников

Новокузнецкие пожарные на традиционных соревнованиях выяснили, в какой пожарно-спасательной части работают наиболее подготовленные газодымозащитники гарнизона.

И хотя на пожарах нет разницы, победитель ты соревнований или нет, всем подготовленным пожарным приходится проникать в огонь и дым, борясь с огненной стихией и спасая людей, на соревнованиях только лучшим из них предоставляется честь побороться за победу для своего коллектива. В этом году, ставшем юбилейным для газодымозащитной службы гарнизона, организованной в далеком 1946 году, на старт соревнований вышли пятнадцать команд подразделений двух пожарно-спасательных отрядов гарнизона и Агентства по защите населения и территории Кемеровской области.

Соревнования состояли из двух этапов. На теоретическом участникам команд предстояло показать свои знания материальной части дыхательных аппаратов и умение правильно рассчитать время работы в них. За каждую ошибку добавлялись штрафные секунды, которые добавлялись ко времени прохождения практического задания.

Условия прохождения практического этапа максимально приближены к реальным на пожаре: со старта команде из трех газодымозащитников в дыхательных аппаратах предстояло пройти через "мышеловку", преодолеть высокий бум и «змейку». С этого года в соревнования были включены новые испытания – участникам соревнований предстояло в составе звена перекантовать тяжелейшую автомобильную покрышку и пролезть через тоннель со сложной «путанкой» из стального троса.

Заключительный этап трассы - дымокамера. Она представляет собой сложную конструкцию из качающихся полов, открывающихся в определенном направлении дверей, наполненную дымом и системами светового и звукового психологического воздействия. Газодымозащитникам необходимо не только выбрать единственно правильный путь к выходу, не разбив при этом состав звена, но еще и проложить рукавную линию и выйдя из задымленного помещения, поразить мишень подачей воды. И здесь участников тоже ожидало новшество - перед тем, как пройти задымленные помещения и залить мишень, звену необходимо было обнаружить в дымокамере пострадавшего «манекена» и вынести его на свежий воздух.

По результатам всех испытаний лучшим звеном газодымозащитной службы Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона было признано звено 2 ПСЧ. Это третья подряд победа огнеборцев Кузнецкого района, которая оставила переходящий кубок соревнований навечно в части. Вторыми на пьедестал почета поднялись газодымозащитники 4 ПСЧ. Третье время дня показала команда 1 ПСЧ.

Лучшим газодымозащитником был признан помощник начальника караула пожарно-спасательной части №4 прапорщик внутренней службы Александр Шишилко.

По итогам соревнований определены лучшие газодымозащитники гарнизона, которые примут участие в областных соревнованиях, которые так же пройдут в Новокузнецком пожарно-спасательном гарнизоне. Состязания лучших газодымозащитников области запланированы 14 мая.