В Новокузнецке откроется выставка, посвященная Дню пионерии

18 мая 2021 года, в 13.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) открывается выставка «Будь готов! – Всегда готов!», посвященная Дню пионерии 19 мая и организованная совместно с домом детского творчества «Вектор».

Первый пионерский отряд в стране Советов появился в школе фабрично-заводского ученичества при бывшей типографии Машистова на Красной Пресне в феврале 1922 года. Группу детского коммунистического движения организовал бывший скаут, комсомолец Михаил Стремяков. По воспоминаниям Бориса Кудинова, звеньевого, знаменосца и помощника вожатого первого пионерского отряда, «Михаил водил отряд в походы, устраивал лесные лагеря, экскурсии на фабрики и заводы, привлекал нас к трудовым делам – разгрузке вагонов с дровами, барж на Москве-реке. Мы учили грамоте взрослых, боролись с детской беспризорностью». Талантливый педагог и организатор Михаил знал много интересных игр и революционных песен, поэтому на всех сборах было весело, а ребята беззаветно любили своего вожатого и готовы были идти за ним в огонь и воду.

По его примеру в апреле 1922-го появился отряд юных пионеров Сокольнического района, 7 мая в Сокольниках был проведен Праздник первого костра, а 19 мая 2-я Всероссийская конференция РКСМ приняла решение распространить опыт москвичей на всю советскую страну. Именно этот день и вошел в историю как день рождения пионерии.

Во времена существования Союза Советских Социалистических Республик День пионерии был одним из наиболее значимых детских праздников. Через пионерскую организацию прошло не одно поколение ребят. Умение дружить и помогать друг другу, умение трудиться и выполнять свой долг перед коллективом, умение любить Родину – все эти качества советские люди впитывали в себя с пионерской организации.

В небольшой, но емкой экспозиции гости музея смогут увидеть предметы из фондов музея-заповедника «Кузнецкая крепость» и музея Дома творчества «Вектор», являвшиеся непременными атрибутами пионерского движения (горн, барабан, пионерский галстук), ознакомиться с его символикой, а фотографии и документы помогут узнать страницы истории местных пионерских организаций.

Организаторы уверены, что выставка будет интересна как юным посетителям, так и старшему поколению.

Выставка будет работать в Обер-офицерском доме до 20 июня 2021 года.