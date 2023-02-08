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В Новокузнецке открылась арена кузнецких металлургов имени Олега Короленко

 8 февраля в Новокузнецке после капитального ремонта открылась Арена Кузнецких металлургов имени Олега Короленко. Теперь спортивный объект соответствует требованиям к проведению соревнований самого высокого уровня.

Общая площадь Арены Кузнецких металлургов — более 25 тысяч кв. метров. Спортивный комплекс вместимостью около 7 тыс. человек соответствует всем регламентам Континентальной хоккейной лиги: по размерам и количеству раздевалок, душевых, наличию отдельного входа для каждой команды, требованиям к помещениям для работы комментаторов, судей, работников СМИ.

Одним из почетных гостей открытия спорткомплекса стал легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов.

Сразу после торжественного открытия на льду Арены состоялся первый матч по хоккею с мячом, в котором сыграли команда кузбасских любителей хоккей «Кузница Победы» и команда «Легенды хоккея», состоящая из 10 олимпийских чемпионов разных лет, звезд советского и российского хоккея, таких как Вячеслав Фетисов, президент КХЛ Алексей Морозов, «русский танк» Андрей Коваленко, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Валерий Каменский и легендарный вратарь новокузнецкого «Металлурга» Александр Филиппенко.

Итог матча: 7:6 в пользу команды легенд.

 

Фото: ИА Новости Кузбасса

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kuzbassnews.ru
08/02/2023
Общество
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Новокузнецк

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