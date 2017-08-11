В Новокузнецке открывается аллея парящих зонтов

14 августа в Новокузнецке откроется аллея парящих зонтов. Монтаж инсталляции проводится в парке Гагарина.
Автор проекта Тимур Жидиханов уверен, что разноцветные парящие зонтики поднимут настроение новокузнечанам в период дождей.
11/08/2017
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