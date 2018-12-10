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В Новокузнецке оживились охотники за данными СНИЛС

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает, что страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) содержит персональные данные человека, и разглашение их, а также передача третьим лицам грозит бедой.

В г. Новокузнецке были отмечены случаи, когда неизвестные звонят в квартиры и, представляясь сотрудниками различных ведомств, сообщают хозяевам, что проводят информирование населения о формировании некоей базы СНИЛС, для которой необходимо сверить информацию.

Затем спрашивают хозяев квартиры, с какой цифры начинается номер СНИЛСа . Если не с 0 или 1, то его в базе нет, и нужно продиктовать номер полностью, чтобы занести его туда. Но и тем, у кого номер «зеленой карточки» начинается с 0 или 1, предлагают проверить, есть ли он в базе, и снова спрашивают номер.

Отделение ПФР по Кемеровской области официально заявляет, что никакие проверки номеров СНИЛС не проводятся, все базы индивидуальных личных счетов находятся в строгом соответствии с нормативными требованиями и не нуждаются в каких-либо изменениях.

Поэтому если неизвестные лица требуют у граждан предъявить СНИЛС или предоставить какую-либо информацию, написанную на «зеленой карточке», то это незаконно. В этом случае можно обращаться в полицию.

Общество
kuzbassnews.ru
10/12/2018
Общество
Новости Кузбасса
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