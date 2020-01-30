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В Новокузнецке подсудимый скрылся из здания суда

29 января около 16 часов 30  минут  поступило сообщение о том, что из здания суда Кузнецкого района Новокузнецка скрылся подсудимый.
Предварительно установлено, что сотрудник конвойной службы вывел 33-летнего подсудимого в туалет, где последний ударил его несколько раз кулаком по лицу. Затем злоумышленник, воспользовавшись ситуацией,  покинул здание суда в неизвестном направлении.

В рамках расследования уголовного дела будет установлено, надлежащим ли образом  производилось конвоирование подсудимого.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия сбежавшего мужчины.   

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
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