В Новокузнецке подсудимый скрылся из здания суда

29 января около 16 часов 30 минут поступило сообщение о том, что из здания суда Кузнецкого района Новокузнецка скрылся подсудимый.

Предварительно установлено, что сотрудник конвойной службы вывел 33-летнего подсудимого в туалет, где последний ударил его несколько раз кулаком по лицу. Затем злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, покинул здание суда в неизвестном направлении.

В рамках расследования уголовного дела будет установлено, надлежащим ли образом производилось конвоирование подсудимого.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия сбежавшего мужчины.

Фото из открытых источников