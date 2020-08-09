Новости Кузбасса

Строительство городской инфекционной больницы в Новокузнецке завершат до конца года — современная каркасно-панельная технология позволит сократить сроки строительства в несколько раз по сравнению с традиционными методами. Клинический комплекс будет включать в себя основное четырехэтажное здание и 10 вспомогательных корпусов. Общая площадь построек — 27,8 тыс. кв. метров.

В основном корпусе больницы разместятся палаты для детей (30 мест) и взрослых (60 мест), реанимация на 9 мест и дневной стационар на 22 места. На территории клиники площадью 9 гектаров будут построены пищеблок, клиническая и микробиологическая лаборатория, прачечная, станция дезинфекции автотранспорта, КПП, кислородная станция, очистные сооружения. В настоящее время строители уже монтируют панельные каркасы второго этажа главного корпуса больницы, в здании пищеблока идет монтаж металлоконструкций и армирование стен.