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В Новокузнецке появился новый компьютерный томограф

Современный аппарат установлен в Новокузнецкой городской больнице №29, расположенной в Заводском районе города. На время пандемии его будут использовать для обследования пациентов из «красных зон».

«Компьютерный томограф поступил в Кузбасс в рамках программы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, на его приобретение из федерального бюджета было выделено 33,7 миллиона рублей. С помощью нового оборудования будут обследовать не только пациентов из «красной зоны» 29-й больницы, но и тех, кто лечится от коронавируса или пневмонии в Новокузнецкой городской клинической больнице №1. Возможности аппарата позволят принимать до 50 человек в сутки», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ранее в больнице №29 был установлен 16-срезовый компьютерный томограф. Новый 64-срезовый аппарат позволяет получать более четкие снимки за меньший промежуток времени, что важно, когда речь идет о пациентах в критическом состоянии.

Здоровье
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/12/2020
Здоровье
Топ
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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