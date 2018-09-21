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В Новокузнецке произошел выброс продуктов переработки ГСМ

Утром 21 сентября в Новокузнецке на предприятии ООО «Роса-1» в цехе по утилизации горюче-смазочных материалов произошел выброс продуктов переработки.  Облако по вентиляционной системе перешло в находящейся рядом цех сталепрокатного производства ЕВРАЗ ЗСМК, в котором находилось 186 человек.

На месте была организована эвакуация работников цеха. 20 работников сталепрокатного производства обратились в травмпункт с жалобами на ухудшение здоровья, всем была оказана первая медицинская помощь. Троих пострадавших отправили в горбольницу №2 для определения тяжести отравления.

Газоспасатели предприятия провели замеры ПДК. Превышений и угрозы жизни любей нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.  В настоящий момент цех закрыт, проводится проветривание. Обстоятельства случившегося выясняются.

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kuzbassnews.ru
21/09/2018
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