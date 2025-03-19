В Новокузнецке состоялся VII проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем». Образовательное мероприятие традиционно прошло в рамках грантовых конкурсов социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» и «Устойчивые города РУСАЛа».

Более ста человек из Новокузнецка и других городов Кузбасса собрались в коворкинг-центре «Точка кипения», чтобы получить знания о самых эффективных и современных инструментах создания социальных проектов от разработки идеи до воплощения ее в жизнь.

Главной темой интенсива стало улучшение жизни в городах. Во время теоретических занятий участники были разделены на три направления.

На потоке «Создаем» начинающие авторы социальных проектов изучали принципы разработки устойчивых проектов под руководством создателя семейного инклюзивного пространства «Гнездо» Ольги Амосовой (Братск).

В блоке «Воплощаем» директор Центра развития негосударственных организаций Анна Смирнова (Санкт-Петербург) представила проектировщикам с богатым опытом новые практики реализации городских инициатив.

В потоке «Оцениваем» профессионалы проектного менеджмента и руководители организаций развивали свои компетенции в оценке социальных проектов под руководством эксперта - специалиста по мониторингу и оценке социальных проектов НРОО «Гуманитарный проект» Елена Касик (Новосибирск).

Также все участники проектного интенсива в рамках креативной сессии «Песочница» обменялись идеями, новыми подходами и нахождения решений для актуальных социальных проблем и создали прототипы будущих проектов.

«Мы верим, что сильные местные сообщества — это ключ к процветанию городов. На интенсиве мы показали работающие инструменты, которые можно эффективно применять в социальном проектировании. Теперь ждем актуальные, яркие заявки на грантовый конкурс “ЕВРАЗ: город друзей — город идей”. Прием – до 13 апреля», — отметила Анастасия Кривоноженко, директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь.

«Повышение качества жизни и развитие территорий ответственности находятся в центре внимания компании РУСАЛ. Фонд с удовольствием работает с неравнодушными людьми, с общественными организациями и поддерживает инициативы по созданию комфортных условий жизни. Поэтому на подобных интенсивах мы всегда готовы поделиться самыми успешными практиками и помочь будущим грантополучателям», — поделилась Елена Тарасова, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа