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В Новокузнецке прошли областные соревнования по плаванию среди спортсменов с ПОДА

21 декабря на базе регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в бассейне «Запсибовец» состоялись чемпионат и первенство Кемеровской области по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В соревнованиях участвовали спортсмены из Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска.

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
22/12/2017
Спорт
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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