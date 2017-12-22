В Новокузнецке прошли областные соревнования по плаванию среди спортсменов с ПОДА

21 декабря на базе регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в бассейне «Запсибовец» состоялись чемпионат и первенство Кемеровской области по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В соревнованиях участвовали спортсмены из Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска.
22/12/2017
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