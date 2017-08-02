В Новокузнецке пройдет фестиваль вкусной еды

Гастрономический фестиваль «Вкусная еда-2017», пройдет в Саду металлургов Центрального района Новокузнецка 6 августа с 12 до 20 час.
Шоу-программа будет организована на двух площадках. На сцене состоятся показательные выступления танцевальных школ и коллективов города, мастер-классы. На второй площадке, главной кухне фестиваля, пройдут кулинарные мастер-классы. Шеф-повара ресторанов буду учить специальных гостей мероприятия приготовлению оригинальных и простых блюд.
Дети и родители побывают на анимационных развлекательных площадках, выставках-продажах изделий ручной работы, отдохнут на турнире по скоростному поеданию бургеров,на состязании «Крути спиннер - жуй банан».
Производители натуральных продуктов, кофейни, рестораны, суши-бары, пекарни, кондитерские города представят свою продукцию. И семьи смогут устроить пикник на газонах и площадках ресторанов, а кроме того, угоститься блюдами, приготовленными участниками мероприятия.
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