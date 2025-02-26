В Новокузнецке пройдет международная выставка «Уголь России и Майнинг-2025»

Международная выставка «Уголь России и Майнинг-2025» пройдет с 3 по 6 июня 2025 года в Новокузнецке в ВК «Кузбасская ярмарка».

Также в эти даты пройдут специализированные выставки «Недра России», «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и «ПромТехЭкспо». Главное событие отрасли пройдет при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства труда и социальной защиты РФ, НП «Горнопромышленники России», Правительства Кузбасса и администрации города Новокузнецка.

В 2025 на выставке под запросы участников увеличена площадь экспозиции на 10 000 кв. м и разрабатываются новые форматы мероприятий.

33 года Кузбасс объединяет представителей промышленности, бизнеса, власти и научного сообщества для презентации новейших продуктов и разработок, а также обсуждения вопросов добывающего сектора экономики. Под запросы времени в 2015 году в рамках основной экспозиции открыла свои двери специализированная выставка «Недра России», которая объединила представителей добывающих предприятий, производителей и дистрибьюторов техники, разработчиков технологий и сервисных решений. В 2025 году юбилейная встреча на «Недрах России» будет посвящена разведке и эксплуатации месторождений, тенденциям проектирования и строительства промышленных объектов, трендам автоматизации в машиностроении, новым технологиям ведения работ под землей и в сложных условиях северных регионов.

В рамках деловой программы уже заявлены заседание рабочих групп для обсуждения вопросов безопасности и условий труда в промышленности от Министерства энергетики РФ и круглый стол по проблемам усиления технологического суверенитета угольной отрасли от Комитета Государственной Думы РФ по энергетике.

4 июня эксперты горнодобывающей отрасли вновь представят свои разработки на интерактивной сессии «Новые времена – Новые герои» агентства «Маркетинг от Тимченко». Участники получат возможность познакомиться с новыми игроками рынка, продемонстрировать свои продукты и технические решения, обсудить важнейшие вопросы и перспективы развития промышленного сектора.

Премьерой этого года станет фотоконкурс, посвященный промышленности и рабочим профессиям. На снимках посетители увидят индустрию, запечатленную в моменте: отраслевые объекты, предприятия и людей в работе, охваченных динамикой производственного процесса, создающих будущее экономики страны.

«Выставка «Уголь России и Майнинг-2025» уже давно стала «событием года» для ведущих представителей горнорудной отрасли. Это не только эффективная площадка для решения бизнес-задач и заключения стратегических партнерств. На несколько дней выставка объединяет единомышленников и показывает, что горное дело России будет развиваться и расти несмотря на вызовы времени. Демонстрируя инновационные экспертные разработки, наши участники доказывают, что по всей России: от Урала до Магадана, ведутся масштабные работы и создаются новые суверенные решения, завязываются международные партнерства, наращиваются промышленные мощности на благо отрасли. С нетерпением ждем наших постоянных и новых экспонентов!» – поделилась директор выставки «Уголь России и Майнинг» Альбина Бунеева.

Фото: Уголь-Майнинг